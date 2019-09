iPhone 11 : tout savoir sur le processeur A13 Bionic qui l'anime

© Apple

A13 Bionic : le SoC qui combine les CPU et GPU les plus rapides sur smartphone

Des performances en plus et une autonomie promise à la hausse sur les trois nouveaux iPhone

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max étaient les stars de la conférence tenue ce mardi 10 septembre par. En leur sein s'agite une toute nouvelle puce : l'. Remplaçant de l'A12 Bionic qui équipait notamment les iPhone 2018, l'iPad Pro 2018 et le dernier iPad Air, ce nouveau SoC fait la fierté d'Apple qui n'hésite pas à comparer ses performances à celles des ténors actuels du marché : les Huawei P30 Pro (sous Kirin 980) et Galaxy S10+ (sous Snapdragon 955). Deux smartphones et deux puces concurrentes battues à plate couture - selon la marque la pomme - par un A13 véloce... et peu gourmand en énergie.C'est en tout cas le postulat d'Apple, qui a œuvré à réduire la consommation de son processeur tout en augmentant ses performances. La marque assure ainsi que les deux cores CPU hautes-performances de son nouveau SoC sontque les précédentes générations. Les quatre autres cores CPU de l'A13 sont quant à eux 20 % plus performants tout en nécessitant 40 % d'énergie en moins. L'ensemble serait, toujours selon Apple, capable de mener à bienchaque seconde.La partie GPU du SoC a également été revue en profondeur, elle profite d'une nouvelle optimisation pour l'(interface de programmation développée en interne par Apple) et s'arme de quatre cores. Elle s'annonce par ailleurs 40 % plus économe en énergie et 20 % plus efficace en jeu. Vient enfin l'apport du nouveau, intégré lui aussi au nouveau SoC d'Apple. Dédié au, ce dernier profite de huit cores dédiés pour 15 % de puissance en plus et 20 % d'énergie pompée en moins sur la batterie.Forte de ce renouvellement technologique - très certainement permis par les derniers raffinements de la gravure en 7 nm EUV proposée par TSMC - Apple annonçait hiersur ses trois nouveaux iPhone. D'après le groupe, l'iPhone 11 gagne une heure de batterie face à l'iPhone XR, tandis que l'iPhone 11 Pro gagnerait quatre heures par rapport à l'iPhone XS. Au delà des progrès qu'il permet visiblement en matière d'autonomie, l'A13 Bionic s'illustre aussi et surtout au travers desannoncés sur les iPhone 11.Comme le précise Tom's Hardware, Apple a désormais toutes les cartes en main pour proposer une nouvelle version de son iPad Pro, notamment. L'ardoise haut de gamme d'Apple, qui dispose pour l'heure d'une puce A12X Bionic, pourrait prochainement hériter d'une version survitaminée de l'A13 :. L'arrivée de la nouvelle puce d'Apple sur de futurs iPad Air ou iPad Mini est aussi envisageable, mais probablement pas avant 2020... au plus tôt.