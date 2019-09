Le prochain iPhone pourrait avoir un look "rétro"... similaire à celui de l'iPhone 4

Un changement significatif pour l'an prochain

Source : The Verge

On peut donc s'attendre à un retour en arrière pour les prochains iPhone, même si cette supposition, avancée par l'analyste, reste à prendre avec des pincettes.C'est au début du mois qu'Apple a levé le voile sur l' iPhone 11 - et ses différentes déclinaisons - reprenant cette année l'esthétique adoptée pour l'iPhone X. Pour Ming-Chi Kuo en revanche, la prochaine génération s'inspirera, elle, de l'iPhone 4.L'analyste évoque notamment une couche en verre trempé protégeant la structure du smartphone, moulée par injection. Selon lui, le cadre métallique des iPhone aurait également droit à une refonte pour s'approcher de celui de l'iPhone 4. Ming-Chi Kuo précise tout de même que ce dernier, tout comme la couche en verre, fera augmenter le coût de production : peut-on s'attendre à un iPhone encore plus coûteux pour la prochaine génération ?Ming-Chi Kuo suggère en outre un changement au niveau de l'écran. Le successeur de l'iPhone 11 abandonnerait ainsi la technologie LCD pour de l'OLED tout en gardant sa taille de 6,1 pouces. En ce qui concerne le modèle suivant l'iPhone 11 Pro, cette déclinaison proposerait 5,4 pouces contre 5,8 pouces actuellement, et l'iPhone 11 Pro Max afficherait, lui, 6,7 pouces contre 6,5 pouces - une légère augmentation donc.Ultime précision de Ming-Chi Kuo : les iPhone 2020 devraient proposer une compatibilité 5G.