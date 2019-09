iPhone 11 / 11 Pro : les premiers tests sont en ligne, 2019 est-il un bon cru ?

© Apple

Apple regagne ses lettres de noblesse en photo

Les photos issues de l'iPhone 11 Pro sont bien plus nettes et mieux exposées que sur l'iPhone XS. © The Verge

Le mode nuit est convaincant, mais pas autant que celui du Pixel 3 et Huawei P30 Pro, notent les critiques. © Tech Crunch

Une autonomie de deux jours sur un iPhone

Conclusion ? Excellent, mais ridiculement cher

Cette année, le line-up d'Apple se décompose entre un iPhone 11 au tarif plus accessible de 809 € et un modèle ultra haut de gamme appelé iPhone 11 Pro qui aligne tous les superlatifs techniques. Mais alors qu'on prédisait (et et Ming-Chi Kuo le premier ) une année morne pour Apple, force est de constater que les critiques sont des plus enthousiastes.L'ajout d'un troisième capteur photo (ultra grand-angle de 12 mégapixels, pour rappel) à l'arrière de l'iPhone 11 Pro est-il salutaire pour un Apple qui a pris un retard fou sur ses concurrents chinois ? Oui, et trois fois oui, répond The Verge , qui estime même que l'iPhone 11 Pro possède «». Rien que ça. Un constat partagé par BFM TV , qui estime qu'Apple livre ici «».Des progrès en termes d'image, qu'Apple attribue surtout à sa nouvelle puce A13 et aux algorithmes de traitement qui l'accompagnent. Un savant cocktail qui offre aux utilisateurs des images plus nettes, au piqué plus important, et surtout à l'exposition toujours plus juste.L'autre nouveauté de taille du côté de la photo, c'est bien entendu l'ajout d'un mode nuit sur toute la gamme. Ici, quand l'iPhone détecte un déficit de luminosité, il combinera automatiquement plusieurs clichés via une pause longue (jusqu'à 10 secondes), puis passera le tout à la moulinette pour en sortir une image dépourvue de flou de bougé et aussi nette que possible.Le Figaro reste néanmoins mesuré sur les résultats, que le journaliste en charge du test juge inégaux. «», explique-t-il. Il notera néanmoins que le respect des couleurs en faible luminosité est «».Même son de cloche du côté de LCI , dont la journaliste pointe des résultats «».L'autre meilleur atout de l'iPhone 11 Pro après la photo, c'est l'autonomie. Sur la scène du Steve Jobs Theater, l'hôte de la keynote promettait «». Une promesse que les premiers testeurs ont pu mettre à l'épreuve, et en admettre la véracité.En sus d'une batterie dont la capacité avoisinerait les 4 000 mAh (Apple ne communique jamais officiellement sur ces éléments techniques), c'est une fois encore l'Apple A13 qui fait des merveilles en matière de consommation énergétique. Tech Crunch rappelle que l'A13 est 20 % plus rapide, mais aussi 40 % plus économe en énergie que l'A12 Bionic qui alimente les iPhone XR et XS. Pour le journaliste en charge du test, c'est sans équivoque qu'il déclare que «».Chez The Verge, Nilay Patel confirme que son exemplaire «», contre 8 à 10 heures pour l'iPhone XS Max.Des progrès très rassurants, notés par la majorité des personnes ayant pu s'essayer à ce nouvel iPhone donc. D'autant que la recharge évolue également. Du moins,. En effet si l'iPhone 11 Pro est rechargeable à 18 W, Apple a cette fois la décence d'inclure le chargeur adapté dans la boîte (sauf pour l'iPhone 11, toujours livré avec l'horripilant adaptateur 5 W...). Par conséquent, l'iPhone 11 Pro est en mesure de se recharger de moitié en 30 minutes tout rond.Tous, sans exception ont noté d'excellentes choses dans ce nouvel iPhone. Et tous, sans exception, pointent du doigt des tarifs ridiculement élevés, bien qu'inchangés depuis 2017. Y compris des Américains qui, pourtant, sont mieux lotis que nous avec des tarifs démarrant à 700 $ pour l'iPhone 11 et 999 $ pour l'iPhone 11 Pro (c'est 809 € et 1 159 € par chez nous).Malgré cela, cette treizième génération d'iPhone se montre à bien des égards plus convaincante que la précédente, et semble montrer qu'Apple a pris la mesure du retard accumulé par rapport à la concurrence. Et en mettant un coup de collier au niveau de l'autonomie et de la photographie cette année, la firme de Cupertino s'assure de se hisser, de nouveau, aux côtés de ses rivaux Samsung, Huawei et bien entendu Google.