iPhone 11 : face au nombre de précommandes, Kuo revoit ses estimations de ventes à la hausse

Les nouveaux coloris très populaires

Mais c'était sans compter sur les précommandes qu'Apple a lancées vendredi dernier. Des réservations manifestement nombreuses, qui poussent Kuo à revoir à la hausse ses estimations de ventes pour la saison 2019-2020.Lancé cette année dans trois nouveaux coloris (vert et violet pour l'iPhone 11, vert minuit pour l'iPhone 11 Pro), le smartphone à la pomme est visiblement pris d'assaut par celles et ceux lassés du sempiternel duo noir et blanc.D'après les constations de Ming-Chi Kuo , l'iPhone 11 Pro est le modèle le plus demandé aux États-Unis, alors que la Chine est davantage attirée par l'iPhone 11 — le modèle le plus accessible de la nouvelle gamme, qui commence à partir de 809 €.En outre, Kuo n'avait pas vu venir les nouvelles facilités de paiement dévoilées par Apple. Il est désormais possible de payer son smartphone en plusieurs fois sans frais, ce qui a fait décoller les précommandes sur ces nouveaux modèles.Finalement, l'analyste et TF Securies (son employeur) tablent désormais sur 70 à 75 millions d'unités d'iPhone 11 et iPhone 11 Pro expédiés sur l'année. Autant que pour les iPhone XR et XS donc.