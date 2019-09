Un "iPhone12,3" supposé iPhone 11 Pro explose tout sur Geekbench

Un processeur impressionnant et un système très optimisé



L'n'est pas encore disponible dans les magasins (ce sera pour le 20 septembre ) mais le dernier smartphone d'est déjà examiné sous toutes les coutures.Un premieraurait été réalisé avec Geekbench il y a quelques jours sur la puce A13 Bionic du téléphone et indiquerait un score de. C'est tout simplement le meilleur score obtenu par un smartphone jusqu'à aujourd'hui, toutes plateformes confondues.Ce test viendrait également confirmer quelques éléments techniques qui n'ont pas été évoqués lors de sa présentation. L'iPhone 11 Pro bénéficierait de, comme l'iPhone Xs l'année précédente, un chiffre relativement bas si on le compare aux 12 Go intégrés dans le Galaxy Note 10+ de Samsung et qui permet d'éviter les rechargements d'applications.Apple préfère historiquement travailler l'optimisation d'iOS pour garantir une expérience fluide, malgré une fiche technique moins impressionnante que ses concurrents. À voir dans nos prochains tests si cela sera suffisant pour tenir la comparaison face aux meilleurs smartphones Android.