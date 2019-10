iPhone 2020 : la course aux concepts est officiellement lancée

© Aziz Ghaus & Ben Geskin

No. I think it may have a smaller notch (60%) or hole-punch (20%) or no notch (20%) — Ben Geskin (@BenGeskin) September 30, 2019

Des iPhone au design plus angulaire

À en croire ce concept, le « bumper » d'appareils photo est prévu pour rester. © Aziz Ghaus & Ben Geskin

Mais si ce concept donne à voir un iPhone entièrement dépourvu d'encoche, Ben Geskin est depuis revenu sur ses estimations. Tablant désormais sur « 20 % de chances » que l'encoche disparaisse des iPhone en 2020.Encoche ou non, on remarque que ce concept s'engouffre dans la brèche ouverte par la rumeur récente selon laquelle Apple songerait à rétropédaler en termes de design.On constate en effet que les tranches de l'appareil (un modèle 5,3 et 6,7 pouces) sont plus anguleuses et droites — à l'image des iPhone 4, 5 et SE — contrairement aux derniers modèles d'iPhone.Dans tous les cas, nous avons ici affaire à une vue de l'esprit de la part de deux enthousiastes de la marque. En aucun cas ce concept ne saurait préjuger du design du futur iPhone, qui devrait signer un changement esthétique majeur pour la firme — Apple renouvelant le look de ses smartphones tous les trois ans.