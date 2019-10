Apple confirme l'acquisition d'une société spécialisée dans le motion capture

Un partenaire de Disney

Un rachat aux enjeux encore vagues

Source : TechTimes

Le rachat a été assez discret, Apple ne donnant pas d'informations supplémentaires à son sujet.Jusqu'à son rachat, la société iKinema comptait de grands noms parmi ses clients. Les entreprises américaines Fox, Disney, Microsoft ou encore NVIDIA en font partie. Et pour cause, iKinema s'est illustrée dans le domaine du(l'enregistrement des mouvements du corps pour les retranscrire sur un écran), notamment dans le secteur du jeu vidéo. La société est connue pour son utilisation des mouvements de corps entiers (d'humains réels donc) pour la création d'animations plus fluides. Son système « RunTime » a, entre autres, été utilisé dans des jeux fonctionnant sous Unreal Engine, commeInterrogée par le, l'entreprise de Tim Cook s'est contentée de déclarer : «». On ne peut donc qu'émettre des hypothèses sur ce que l'arrivée d'iKinema signifiera pour les services Apple.Néanmoins les précédentes acquisitions du groupe mettent un évidence un réel engouement pour les réalités virtuelle et augmentée. Apple a racheté Akonia Holographics il y a plus d'un an. Il en va de même pour Emotient en 2016, ou encore Metaio, PrimeSense, FlyBy Medias... Autant de rachats d'entreprises spécialisées effectués ces dernières années.Et en mars, Apple a même déposé un brevet pour un casque de réalité augmentée . iKinema et sa science dupourraient donc bien participer à son développement.