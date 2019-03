Apple dépose un brevet pour son casque de réalité augmentée

Un brevet détaillant précisément le fonctionnement d'un casque AR Apple

L'appareil fonctionnerait de pair avec un iPhone et un ordinateur dédié

Apple ne fait pas grand mystère de son intérêt pour la. Le constructeur pousse ses technologies dans ses appareils mobiles, et il ne se passe pas une keynote sans une démonstration des nouvelles capacités développées par la marque et ses partenaires.La rumeur veut qu'Apple aille encore plus loin en sortant dans les prochains un mois undédié à la réalité augmentée et aujourd'hui CNET vient confirmer ces bruits de couloir en révélant undéposé par la marque.Dans ce long document de 292 pages, Apple évoque les possibilités d'interaction dans un environnement en réalité augmentée avec un iPhone mais également un casque, illustré dans l'un des schémas accompagnant le brevet.Apple précise que les images générées par l'appareil sont superposées dans le monde réel et que les porteurs du casque utiliseraient une surface tactile pour interagir avec l'environnement, probablement l'iPhone selon le brevet. Le casque serait également connecté sans fil avec un périphérique séparé qui générerait l'. Il serait équipé de processeurs dédiés conçus en interne par la marque à la pomme.Le brevet date d'août 2018 et n'a été rendu public que tout récemment. Les dernières informations veulent que le lancement commercial de ce casque se déroule durant l'année 2020. L'entreprise a racheté l'année dernière une société spécialisée dans la réalité augmentée, Akonia, pour accélérer le développement de son éventuel nouveau produit.