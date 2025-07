La division Reality Labs de Meta, dédiée aux technologies de réalité augmentée et virtuelle, représente un investissement massif pour l'entreprise. Malgré des pertes opérationnelles atteignant 4,53 milliards de dollars au deuxième trimestre, et près de 70 milliards depuis 2020, Zuckerberg défend cette stratégie en la présentant comme essentielle pour assurer l'avenir de Meta dans le domaine de l’IA et de l’informatique grand public.

Si d’autres entreprises et startups explorent également différentes formes de dispositifs pour interagir avec l'IA, comme les broches ou pendentifs connectés, les lunettes intelligentes demeurent selon Zuckerberg l’option la plus logique et socialement acceptable actuellement.

Concernant l'IA, Meta va investir des dizaines de milliards de dollars cette année pour concevoir sa superintelligence, et recrute à tour de bras des chercheurs et ingénieurs à coups de chéquier, comme Ruoming Pang, ancien responsable des modèles de langage chez Apple et débauché contre une rémunération de 200 millions de dollars sur plusieurs années.

L'entreprise a toutefois les moyens de ses ambitions. Sur le dernier trimestre, Meta a engrangé un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 47,5 milliards de dollars. Et l'IA a participé à cette hausse en améliorant le ciblage publicitaire et le temps passé sur les apps par les utilisateurs.