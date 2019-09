Facebook veut recréer le monde en 3D pour ses services de réalité augmentée

Facebook conserve un grand intérêt dans les technologies de réalité virtuelle



Une carte conçue autour des données recueillies auprès des abonnés au réseau social



Source : Engadget

Lors de la conférence Oculus Connect, qui s'est déroulé ce mercredi 25 septembre, Facebook a annoncé ses plans concernant ses différentes solutions de réalité virtuelle et augmentée. Si certains produits sont déjà disponibles dans le grand public, comme l'Oculus Quest, le réseau social a donné un avant-goût du futur de la technologie.On sait depuis plusieurs mois que Facebook prépare des lunettes de réalité augmentée, qui permettront d'afficher de l'information contextuelle en fonction du lieu où se trouve l'utilisateur et de l'heure de la journée. Avec Live Maps, l'entreprise de Mark Zuckerberg veut aller encore plus loin en proposant une carte complète du monde recrée en 3D.L'objectif est d'utiliser toutes les informations à sa disposition, et mises à jour en permanence par ses 2,4 milliards d'utilisateurs, afin de créer une carte partagée, qui refléterait les différentes rues ou points d'intérêt en temps réel.Pour obtenir une représentation précise de la planète, Facebook utiliserait ces informations et les mêlerait à des cartographies existantes ainsi qu'aux images capturées par les smartphones ou des lunettes de réalité augmentée.Des étiquettes seraient alors accolées aux images 3D pour donner par exemple les heures d'ouverture d'un commerce ou un itinéraire à suivre. Facebook évoque même la possibilité de discuter avec un ami grâce à son avatar partout dans le monde, de manière holographique.Le travail a déjà commencé pour les équipes de Facebook Reality Labs, la branche du réseau social dédiée à ses projets mais va prendre plusieurs années avant d'aboutir à un produit grand public.