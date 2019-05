Les Google Glass 2 sont disponibles pour les entreprises

Les lunettes AR sont désormais un business à part entière pour Google

Source : TechCrunch

Il aura fallu deux ans de travail pour voir arriver ces nouvelles lunettes de. Google a profité de ce temps de développement pour revoir la fiche technique de son accessoire et y intégrer une puceconçue par Qualcomm spécifiquement pour les usages VR ou AR. Lesont été aussi revues ainsi que la connectivité, désormais assurée par de l'pour un chargement plus rapide.Google a surtout repensé la philosophie générale de son produit pour l'adapter au monde. L'entreprise a noué de nombreux partenariats pour développer des applications spécifiques, adaptées à leurs activités. Les verres du produit ont été également renforcés pour être utilisés sans risque de casse dans les ateliers ou les usines.Lessont facturées au prix de 999$, un prix sensiblement inférieur à la précédente version, et sont disponibles dès aujourd'hui.