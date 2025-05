Autre point, le casque est très confortable à porter et ne pose aucun problème même si vous portez des lunettes. Le coussin du visage est remplacé pour être nettoyé avant chaque utilisation, un bon point pour l'hygiène. Et si vous êtes myope, ne faites pas l'erreur comme moi d'enlever vos lunettes, c'est comme dans la vraie vie, vous verrez mal tout ce qui est lointain. Autant vous dire que je les ai vite remises sur le nez et que je suis sorti de cette expérience de réalité virtuelle du Palais Garnier avec un grand sourire aux lèvres.

Une expérience moderne à vivre au sein du Palais Garnier à Paris

Au passage, je souhaiterais tirer mon chapeau au studio BackLight, basé en région parisienne, qui travaille depuis un an et demi sur ce projet entièrement autofinancé. Au-delà de la technologie, ce sont clairement les idées, la créativité et la passion qui rendent cette expérience unique.