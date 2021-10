HTC annoncera son Vive Flow et ses avancées sur le métavers cette semaine

Ainsi, le Viveport Verse prendrait la forme d’un métavers avec des avatars et des fonctionnalités inter-appareils. Il autoriserait des interactions en temps réel à travers les appareils VR et non-VR (PC et smartphones notamment) et donnerait aux gens la possibilité de participer à des événements, de se rassembler dans des espaces en ligne et de créer leur propre contenu.