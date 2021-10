Magic Leap, le retour : l'entreprise lève 500 millions pour créer un nouveau casque de réalité augmentée

Grâce à cette nouvelle somme conséquente, la start-up va relancer la recherche et développement autour de son futur projet, le Magic Leap 2. Pensé pour être plus compact, léger, confortable et immersif, ce casque de seconde génération ressemblant à une paire de lunettes ne sera réservé qu’au monde professionnel. La start-up originaire de Floride promet un champ de vision deux fois plus large et une meilleure gestion de l'éclairage. De quoi faciliter son utilisation dans des environnements plus lumineux qu’à l’accoutumée, un reproche souvent fait à la première mouture.