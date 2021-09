Valve travaillerait sur un casque VR complètement autonome, nom de code "Deckard"

Si l'on en croit les découvertes de Brad Lynch, « Deckard » pourrait profiter des dernières évolutions en matière d'optiques, notamment de certains brevets récents déposés par le département AR/VR de Facebook. Il se pourrait ainsi que les lentilles de ce futur casque soient plus proches du visage de l'utilisateur. Cela assurerait de meilleurs performances, un poids optimisé et plus de confort dans l'ensemble.

Pour ce qui est des contrôles, les sources de Brad Lynch et Ars Technica indiquent que Valve aurait eu recours à un prestataire externe afin de proposer un système similaire à celui de l'Oculus Quest 2. Qui plus est, rappelons que Valve a actuellement les mains prises par un autre appareil nomade : Steam Deck.

Un parallèle intéressant peut d'ailleurs être dressé entre la future console et ce potentiel casque standalone. La Steam Deck fonctionne en effet sous une version maison de Linux, SteamOS 3. Il se pourrait que cette solution soit une forme de test pour d'autres appareils portables… comme un casque VR standalone, au hasard ?

Bien entendu, rien n'est encore écrit dans le marbre, et on connaît l'approche presque scientifique de Valve à tester des théories qui ne verront finalement jamais le jour. Toujours est-il que l'idée derrière « Deckard » pourrait séduire, en plus d'être une belle référence à Blade Runner .