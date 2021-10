HTC VIVE Flow : la légèreté en plus, des fonctionnalités en moins ?

Les HTC VIVE Flow sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel et auprès de quelques revendeurs au prix de 549 euros. Les lunettes viennent avec le VIVE Flow Case, un étui de protection et de transport. La précommande donne aussi droit à un lot de sept contenus offerts dont on ignore encore l'identité. La sortie officielle du produit est prévue pour le 2 novembre 2021.

En parallèle du lancement des HTC VIVE Flow, la marque propose une nouvelle formule d’abonnement à Viveport, un catalogue d’applications immersives centrées sur le bien-être, la gymnastique cérébrale, la productivité, les jeux… Le forfait est vendu 5,99 euros mensuels.