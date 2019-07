L'Oculus Quest va pouvoir émuler les applications Oculus Go d'ici la fin d'année

© Oculus

Le Quest va pouvoir émuler le Go

Même store, applications différentes

Une très bonne nouvelle, annoncée par John Carmack lui-même, et qui devait offrir à l'une véritable montagne de contenus en réalité virtuelle.John Carmack, directeur technique d', a déclaré que l'arrivée des applications de l'Oculus Go sur le Quest se fera via «».Dans quelle mesure les applications du Go pourront-elles être portées sur le Quest ? On l'ignore encore. Après tout, les applications du casque d'entrée de gamme ne sont guère conçues pour fonctionner sur un casque doté d'un tracking 6DOF. Et pourtant ! Carmack affirme que — pour la plupart des applications —», ajoute l'ex-patron de id Software.Davantage tourné vers le jeu que son petit frère, l'Oculus Quest se repose néanmoins sur le même magasin d'applications pour fonctionner : l'Oculus Store.Mais avant même la sortie du Quest, Oculus s'était promis d'opérer une sélection stricte des contenus qui seraient accessibles depuis son casque de réalité virtuelle autonome dernier cri. En février, un communiqué de l'entreprise expliquait notamment vouloir «».Comme l'expose le site spécialisé. Mais cela est notamment dû à la curation effectuée par les équipes d'Oculus sur ce dernier. Aussi, autoriser les applications du Go à s'incruster sur le Quest, c'est risquer de faire entrer le loup dans la bergerie et donc de perdre en qualité sur le type de contenu qui est proposé aux utilisateurs.