Il faut noter que ByteDance, bien qu'étant un groupe chinois, possède un conseil d'administration très international. Il n'y a ainsi au sein de cet organe de direction que deux Chinois, à savoir le co-fondateur, Rubio Liang, et Neil Shen.

Le reste du conseil est lui composé d'individus provenant de pays occidentaux. On peut ainsi y retrouver le philanthrope américain Arthur Dantchik ainsi que le directeur général de la société d'investissement General Atlantic, William E. Ford, lui aussi américain.

On peut noter que ByteDance affiche un profil très ouvert sur le monde occidental pour une firme chinoise. Une façon de montrer patte blanche, alors que TikTok est extrêmement critiqué dans le monde atlantique, et devrait même être interdit au début de l'année prochain aux États-Unis ? Si c'est le cas, alors il est possible de voir l'arrivée de Xavier Niel comme une tentative cette fois de se concilier les autorités de l'Union européenne, où TikTok est encore autorisé à l'heure actuelle.