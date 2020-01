CES 2020 : découvrez les grandes tendances de la nouvelle édition

Les objets connectés épaulés par la 5G cette année

Chaque année, le monde de la tech se retrouve à Las Vegas, dans le Nevada, pour plusieurs jours vécus à un rythme effréné pour ce qui est devenu, avec le temps, un événement incontournable du secteur : le Consumer Electronics Show, ou CES. LG, Samsung, Sony, Daimler, Microsoft, AMD, NVIDIA... Les plus grosses sociétés sont attendues entre le 7 et le 10 janvier (et dès le 5 avec les conférences de presse) pour ce qui constitue leur fer de lance pour une année réussie, placée, une fois de plus, sous le signe de l'innovation. Voyons quelles vont être les grandes tendances du CES 2020 , où plus de 175 000 visiteurs sont attendus autour des 4 500 exposants.La Consumer Technology Association (CTA), qui organise le CES, a identifié quelques tendances dégagées pour cette édition 2020. Sans surprise, la course à la 5G devrait être l'un des gros points de cette semaine. Plus d'une vingtaine de pays ont déjà commercialement lancé leurs offres basées sur la nouvelle technologie mobile, et d'autres vont suivre cette année, parmi lesquels la France, qui se rend à Vegas avec une délégation amoindrie (et heureusement) par rapport à l'année dernière.Forcément, l'Internet des objets (IoT) peut être lié à la 5G comme grande tendance de cette édition 2020. Cela fait déjà plusieurs années que les objets connectés ont pris une place importante à Vegas, mais cette année, ils pourront être rattachés aux réseaux nécessaires à leur épanouissement. En ce sens, il sera aussi question de villes intelligentes durant ces quelques jours.Parmi les autres tendances majeures de ce CES, les écrans 8K s'offriront une place de choix, un peu comme l'année dernière. Outre la technologie 8K, LG a déjà servi le hors-d'œuvre en pré-annonçant un écran OLED UHD de 65 pouces, déroulable depuis le plafond. Le groupe sud-coréen devrait aussi présenter des écrans Plastic OLED pour les automobiles.L'intelligence artificielle sera aussi l'un des pans les plus importants de cette semaine. Accolée à des usages toujours plus nombreux, l'IA inonde de nombreux secteurs, comme la robotique ou la mobilité, qui seront elles-aussi de fortes tendances de ce CES 2020. Les innovations autour du véhicule autonome, du vélo (électrique, solaire, équipements comme les cadenas connectés) et des moyens de transport zéro émission seront à l'honneur.Enfin, la santé est d'ores et déjà vue comme une tendance forte du CES cette année. L'accessibilité, la santé numérique, l'exploitation des données par l'IA et les différentsseront scrutés de près par les observateurs.La blockchain, avec le développement des cryptomonnaies ; le secteur du tourisme et du voyage, avec une industrie progressivement transformée grâce aux technologies plus intelligentes ; et le divertissement, avec la réalité augmentée, virtuelle et le gaming, sont les dernières tendances évoquées pour cette nouvelle édition, que vous pourrez largement suivre sur Clubic.