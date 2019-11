La PlayStation 4 devient la deuxième console la plus vendue de tous les temps... derrière la PS2

La PS4 à l'assaut de la PS2 !

Source : The Verge

En écoulant plus de 2,8 millions de consoles entre juillet et septembre, Sony permet à la PS4 d'enregistrer plus de 102,8 millions de ventes au total dans le monde, depuis son lancement en fin d'année 2013.La console passe ainsi devant la PlayStation première du nom en termes de vente, cette dernière ayant bouclé sa carrière à 102,5 millions d'unités écoulées. La PS4 passe également devant la Wii de Nintendo, créditée pour sa part de 101,6 millions de ventes.Néanmoins, la PS4 n'est pas encore la console LA plus vendue de tous les temps, puisque c'est une certaine PS2 qui est fermement accrochée à la première place. Cette dernière affichant plus de 155 millions de ventes au compteur, il semble compliqué pour la PS4 d'aller déloger sa grande sœur. Reste à savoir maintenant si une autre console y parviendra un jour...