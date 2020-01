PS5 : la première image de la DualShock 5 vient-elle d’apparaître en ligne ?

Concept 3D du devkit de la PS5

Un design loin d'être définitif

Les photos publiées sur Twitter donnent à voir le devkit de la PS5 ainsi qu'une manette non-identifiée. © Twitter

Un brevet publié par Sony il y a quelques mois donne à voir de maigres différences esthétiques entre la DualShock 4 et celle qui lui succèdera. © J-PlatPat

Via : VG 247

Un prétendu agent d'entretien a posté une nouvelle photographie du kit de développement de la PlayStation 5 alors qu'il faisait les poussières. Un cliché sur lequel on peut voir apparaître une manette aux ressemblances criantes avec l'actuelle DualShock 4... à quelques exceptions près.À première vue, impossible de distinguer cette manette d'une DualShock 4. La forme est identique, tout comme le nombre de boutons apparents. Tout juste remarque-t-on que le touchpad (la partie tactile) du contrôleur est plus anguleux que sur le modèle actuel.Ceci étant dit, les dissemblances apparaissent plus claires lorsque l'on prend pour référence un brevet publié par Sony au Japon, et qui donne à voir les quelques nouveautés apportées à son gamepad.À en croire ce brevet, qui préfigure donc le touchpad plus angulaire de la photo publiée sur Twitter, on peut s'imaginer que les gâchettes de la prétendue DualShock 5 seront plus larges que les actuelles. On sait également que Sony retravaillera en profondeur le retour haptique de sa manette.En outre, et en attendant d'avoir un meilleur aperçu de ce contrôleur, il est important de garder en tête qu' un kit de développement ne ressemble en rien à une version commerciale . Il s'agit d'une station de travail destinée aux développeurs pour qu'ils puissent se familiariser avec du nouveau matériel. Le design actuel de la console, ou de la manette, ne présage en rien l'aspect esthétique de la PlayStation 5 et de sa manette.