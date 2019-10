Qu'est-ce qu'un devkit et pourquoi personne ne sait à quoi ressemblera la PS5 ?

Un kit pour les professionnels

Devkit de la PS5

Un prototype très éloigné de la console finale

Devkit de la PS3

Devkit de la PS4 Pro

Avec son design massif en forme de V, l'objet en question a suscité de nombreuses interrogations chez les joueurs. Pourtant, et même si ces éléments semblent véridiques, ce fameux devkit n'a pas pour vocation de donner des indices sur le look final de la console...La semaine dernière, une nouvelle photo (voir ci-dessous) se baladait un peu partout sur Internet. Ce cliché dévoile une machine qui semble s'apparenter à la PS5, ou plus précisément au kit de développement de la console. Afin de bien comprendre ce qu'est un kit de développement (aussi connu sous l'appellation devkit ou SDK), nous allons revenir sur les propriétés d'un tel appareil.Plusieurs mois avant la sortie d'une nouvelle console, le constructeur envoie des kits de développement aux studios les plus importants de l'industrie du jeu vidéo. Ce rituel permet aux développeurs de se familiariser avec la machine en question et de commencer à mettre sur pied des titres inédits pensés pour la nouvelle génération. Ce devkit prend généralement la forme d'un appareil volumineux qui renferme tous les composants qui devraient être inclus dans la console finale. Ces prototypes possèdent aussi des fonctionnalités permettant de faciliter la production d'un jeu (comme un mode debug par exemple).En ce qui concerne le devkit de la PlayStation 5, il remplit exactement cette même fonction. La machine aperçue à travers les brevets et autres photos ne sera en aucun cas commercialisée. Elle est exclusivement réservée à un usage interne et ne sortira probablement jamais des studios dans lesquels elle se trouve. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs (voire même Sony) ne connaissent sans doute pas le design de la PS5, ni peut-être sa configuration définitive (qui peut changer suite aux retours recueillis auprès des studios).Durant le mois de décembre 2016, un kit de développement de la PS4 Pro s'était retrouvé sur le Web (voir ci-dessous). La photo en question permet de constater que le design de ce devkit n'a rien à voir avec celui de la console définitive. Tout cela pour expliquer que la PS5 ne ressemblera tout simplement pas au kit aperçu ces derniers jours un peu partout sur les réseaux sociaux.Encore mieux, le prototype en question n'est que le premier (d'après l'étiquetage) et le kit de développement devrait continuer de changer de forme et de composants au fil des mois.Vous l'aurez compris, un devkit est un outil uniquement réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Il n'indique pas avec exactitude les performances d'une console et encore moins son design. Ce dernier point est parfois décidé au dernier moment avant la présentation officielle (c'était le cas de la PS4). Ainsi, la PlayStation 5 commercialisée sera très différente du devkit qui fait tant parler...