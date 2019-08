PS5 : la fuite d'un brevet révèle un design plutôt original

Le Brésil livre quelques pistes

Lire aussi :

Un leak laisse entendre que la PS5 serait quatre fois plus puissante que la PS4



© LetsGoDigital

Un kit de développement plutôt qu'une vraie console ?

Lire aussi :

La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec les précédents modèles et disposera d'un SSD



© kaneda2004 via Kotaku

Source : LetsGoDigital

C'est ce qui vient de se passer du côté de lapuisquea déposé un brevet qui pourrait nous donner quelques éléments concrets sur l'aspect esthétique de la machine.Le design final de la PS5 sera sans doute conservé bien à l'abri des fuites jusqu'au dernier moment. Lors de la présentation initiale de la PS4 en février 2013, Sony avait attendu presque quatre mois plus tard pour présenter la plastique de sa console. Si cette stratégie est reconduite pour la future machine du constructeur nippon, alors nous sommes en droit de nous interroger au sujetEn effet, le site néerlandais LetsGoDigital a débusqué des visuels auprès de l'INPI (l'Institut national des propriétés industrielles) qui semblent bien concerner cette chère PS5. Si la marque est bien mentionnée dans le document en question, le nom d'un certain Yusuhiro Ootori met aussi la puce à l'oreille. Ce dernier est en charge du département réservé à l'ingénierie chez Sony Interactive Entertainment. Les images en question nous permettent d'observerInternet s'est rapidement enflammé en pensant qu'il s'agissait du design final de la PS5, mais il est tout de même important de tempérer ces réactions. Si ce produit a de fortes chances d'être lié à la console de Sony,. Ce dernier est uniquement réservé aux studios qui s'en servent pour tester les capacités de la machine tout en profitant de fonctionnalités supplémentaires bien utiles pour créer des jeux.Afin d'étayer cette théorie,(voir ci-dessous). Le deux outils arborent une armature massive, des points sur leur façade avant ou encore des petites encoches au-dessus et en dessous permettant d'empiler plusieurs kits. Un appareil aussi imposant serait difficilement commercialisable, il semble par conséquent bel et bien être consacré uniquement au développement.Bien évidemment, Sony Interactive Entertainment est la seule entité à connaître la vérité, il donc est pour l'instant impossible d'affirmer quoi que ce soit. La présentation officielle de la console pourrait se dérouler en février 2020 à l'occasion d'une conférence exceptionnelle. La patience est donc plus que jamais de rigueur.