La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec les précédents modèles et disposera d'un SSD

Sony (re)parle de sa future PS5

Des jeux narratifs au programme

Source : VentureBeat

Si le groupeest absent de l'cette année, le géant nippon pourrait malgré tout offrir quelques surprises à ses nombreux fans.Depuis quelques semaines maintenant,semble prendre un malin plaisir à distiller des informations concernant sa future génération de console . Le groupe a notamment donné quelques détails concernant lade sa future machine, mais aussi la présence (et l'importance) d'un, qui sera proposé sur toutes les, pour réduire notamment les temps de chargement.Sony a également confirmé que sa future PS5 serait. La nouvelle console pourra ainsi lire les, mais les joueurspourront également profiter duavec la possibilité de démarrer une partie sur PS4, puis de la continuer sur PS5 (et inversement).À noter également que, permettant de booster les graphismes, les chargements, l'animation...Evidemment, ladevrait être capable d'afficher les plus(encore heureux !), eta confirmé sa volonté de proposer des, dans la lignée deou encoreUneparticulièrement alléchante sur le papier, et dont on espère pouvoir découvrir bientôt de premiers éléments, un peu plus concrets que les belles promesses de Sony. Reste à savoir maintenant si le groupe nippon va profiter de l'pour en dévoiler davantage ou non. La PS5 pourrait arriver en boutiques en fin d'année 2020.