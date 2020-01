Voici les "Jeux de la Décennie" selon les joueurs PlayStation

Les jeux de la décennie selon les joueurs PlayStation

Source : PlayStation Blog

Afin de célébrer comme il se doit le récent passage à 2020, PlayStation avait invité les joueurs à désigner trois jeux qui les avaient particulièrement marqués ces dix dernières années. Les résultats sont désormais connus, et c'estqui s'adjuge le précieux trophée Platine. Le second opus est d'ailleurs attendu pour ce mois de mai sur PS4 À la seconde position, on retrouve(PS4), suivi par, ainsi que l'indéboulonnable. Rappelons que le jeu signé Rockstar Games, pourtant lancé en 2013, était encore en tête des ventes numériques sur le PS Store la dernière semaine de décembre...N'hésitez pas non plus à consulter notre version des jeux de la décennie - The Last of Us- God of War- The Witcher 3: Wild Hunt- Grand Theft Auto V- Red Dead Redemption 2- The Elder Scrolls V: Skyrim- Horizon Zero Dawn- Bloodborne- Uncharted 4: A Thief's End- Marvel's Spider-Man- Persona 5- Dark Souls- Call of Duty: Black Ops II- NieR: Automata- Death Stranding- Red Dead Redemption- Mass Effect 2- Fortnite- Batman: Arkham City- Resident Evil 2On se tourne désormais vers les titres attendus pour 2020 , l'occasion de rappeler également que cette année signera l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, avec la PlayStation 5 , mais aussi la nouvelle Xbox