La sortie de The Last of Us Part II sera repoussée au printemps 2020

Mise à jour du 24 octobre 2019 :

PlayStation vient d'officialiser la nouvelle date de sortie. The Last of Us Part II sortira finalement le 29 mai 2020 sur PS4.

Un décalage au printemps 2020

Depuis son annonce en décembre 2016,ne s'est que rarement illustré. Plus d'un an après la démo présentée à l'E3 2018 , le studio californien connu pour les sagasetest enfin sorti de son silence. Ainsi, il déclarait haut et fort que le second opus des aventures de Joël et Ellie arriverait le 21 février 2020 Malheureusement, le développement semble patiner et le lancement devrait être repoussé. En effet, d'après le journaliste Jason Schreier du site Kotaku, Sony annoncera cette semaine le report deau printemps prochain. La nouvelle date n'est pas encore connue à l'heure où nous rédigeons ces lignes.Puisque les précommandes des différentes éditions sont lancées depuis un bon mois, nous imaginons mal un report conséquent. Un décalage au mois de mars ou d'avril semble probable. Affaire à suivre...