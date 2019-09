The Last of Us Part II sortira en février et s'offre un trailer inédit

Un début d'année 2020 explosif pour la PS4

Source : PlayStation Blog

C'est via une vidéo d'environ trois minutes que Naughty Dog a épaté la galerie. La bande annonce en question met en scène une Ellie plus déterminée que jamais à venger la mémoire de Dina, une jeune femme dont elle était très proche. Aussi, Joel fait son grand retour dans ce trailer. Bref, les fans du premier opus ont de quoi être satisfaits de cette présentation.Plus important encore, Sony s'est enfin décidé à dévoiler la date de sortie. Ainsi,sortira le 21 février 2020 exclusivement sur PS4. La firme japonaise en a aussi profité pour évoquer les différentes éditions qui seront commercialisées au lancement. Un collector est prévu et ce dernier comprend une statue d'Ellie, une réplique du bracelet de cette dernière, un steelbook, un mini artbook de 48 pages, six pins et cinq stickers.Enfin, la Special Edition comprend également le steelbook, du contenu téléchargeable (un thème dynamique, six avatars PS4 et des améliorations in-game) et le mini artbook. Une édition digitale deluxe sera aussi de la partie. De nouvelles informations seront dévoilées au sujet dele 26 septembre à l'occasion de l'Outbreak Day (soit le jour où l'épidémie a commencé à se propager dans le jeu). Le rendez-vous est pris.