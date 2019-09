The Last of Us Part II : pas de multijoueurs prévu pour l'instant

© Sony Interactive Entertainment

Pour un multi différent ?

Source : Naughty Dog

Si le premiera été acclamé pour son aventure parfaitement maîtrisée, le jeu de Naughty Dog offrait aussi un mode multijoueurs intitulé « Factions ». Les participants devaient choisir leur camp entre les Lucioles et les Chasseurs avant de remplir des objectifs divers et variés. Depuis 2013, ce Online est cité en exemple par les fans mais les développeurs californiens ont décidé de ne pas retenter l'expérience... du moins pas tout de suite.Dans un entretien accordé à Polygon , Anthony Newman, le co-réalisateur du jeu, a déclaré que le multijoueurs ne sera pas inclus dans The Last of Us Part II . Naughty Dog s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux pour confirmer l'information :».Si le multijoueurs ne sera pas au programme à la sortie du jeu le 21 février 2020, il pourrait être déployé à une date ultérieure. Un modèle à lan'est pas à exclure.