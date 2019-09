State of Play : notre résumé avec The Last of Us Part II, Death Stranding...

Du réchauffé et quelques nouveautés

Ellie et Joel seront de retour en février

La présentation a commencé par l'annonce d'une nouvelle licence. Elle se nommeet sortira sur PS4 en 2020. Il s'agit de la dernière production en date de Enhance, le studio à l'origine des excellentset. Ensuite, un gros blockbuster a pris la relève puisque c'estqui s'est illustré avec un trailer pour son mode solo. Une belle manière de rappeler que le soft édité par Activision débarquera le 25 octobre prochain. Annoncé il y a de cela plusieurs années, l'étrangeest revenu sur le devant de la scène. Cette licence inédite est développée par les créateurs de. Le lancement aura lieu en décembre 2019.Un autre jeu original et poétique a ensuite fait son apparition. Développé par Piccolo et édité par Techland (...),sortira bientôt sans plus de précisions pour l'instant. Rockstar Games est aussi passé dire bonjour en officialisant la venue desur PlayStation VR dès aujourd'hui. Au total, sept chapitres sont jouables en réalité virtuelle. Une courte bande annonce pour présenter les prochaines sorties sur le casque VR de Sony a ensuite été diffusée.Les exclusivités PS4 ont repris la parole avec la remasterisation complète de. Le firme japonaise avait une petite surprise pour les joueurs puisqu'une démo éphémère est téléchargeable sur le PlayStation Store dès ce jeudi 25 septembre. Elle est jouable uniquement jusqu'au 6 octobre. La version complète sortira un mois plus tard. Pour la première fois, la sagaarrive chez PlayStation. Le sixième opus posera ses valises sur PS4 dès le 22 novembre 2019. Les extensionsetseront vendues séparément.Passons à l'immanquablesigné Hideo Kojima. Après ses longues séquences de gameplay au Tokyo Game Show , le soft du créateur de Metal Gear avait gardé un petit quelque chose dans ses cartons. En effet, une PS4 Pro exclusive aux couleurs du jeu sortira le 8 novembre. Puis, un trailer d's'est montré durant ce live. Nous sommes face à une aventure narrative confectionnée par Night School Studio (Oxenfree). Aucune date de sortie programmée pour l'instant. Sony a aussi mentionné le fait queetseront offerts aux abonnés PlayStation Plus en octobre.Enfin, le point d'orgue de cette soirée a bien évidemment été le nouveau trailer de. À la fois poignante, violente et touchante, cette vidéo s'est fendue de quelques secondes de gameplay avant un final en apothéose. La date de sortie est solidement fixée au 21 février 2020. Une excellente façon de terminer cette émission.Le State of Play est disponible en intégralité en haut de cet article.