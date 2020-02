Project xCloud : la bêta du Cloud gaming de Microsoft est disponible sur iOS

Un test au long cours avant le lancement d'xCloud plus tard cette année



Android n'est plus la seule plateforme sur laquelle il est possible de tester xCloud. Le service de jeu en streaming de Microsoft fait aujourd'hui ses débuts sur iOS pour une phase de bêta publique.Pour adapter xCloud aux règles très strictes d'Apple, Microsoft a du faire quelques modifications et indique sur son site que «», sans expliquer précisément ce qu'il en retourne.Pour le moment seulest proposé au catalogue. L'éditeur attend 10 000 testeurs au total pour éprouver sa technologie et ses serveurs avant le lancement commercial prévu à la fin de cette année.Si vous souhaitez tester xCloud et que vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad, ainsi que d'une manette Xbox, il suffit de vous inscrire sur cette page , en espérant faire partie des heureux élus.