Le Project xCloud de Microsoft fonctionnera sur Windows 10 ARM dès sa sortie

Project xCloud pour tous ?

Source : NeoWin

Actuellement en version bêta sur Android , le service de streaming Project xCloud de Microsoft sera déployé courant 2020, et évidemment disponible sur PC.À ce propos, Microsoft tient déjà à rassurer les détenteurs d'un PC tournant sous Windows 10 ARM, en confirmant que le service sera bel et bien compatible avec les machines concernées. Ces dernières, généralement très abordables financièrement parlant, ne permettent habituellement pas de profiter convenablement d'une vraie expérience gaming.Rappelons que Project xCloud vise à concurrencer d'autres systèmes similaires comme Shadow, PlayStation Now ou encore le récent Google Stadia . Reste désormais à connaitre sa date de sortie exacte, ainsi que le prix de ce Project xCloud.