L'E3 2020 serait sur le point d'être officiellement annulé

Vers un format dématérialisé pour sauver les meubles ?

Source : Bloomberg

Après le report de la GDC et la frilosité affichée par les différents acteurs majeurs du milieu ne souhaitant plus se rendre sur les salons, l'avenir de l'édition 2020 de l'Electronic Entertainment Expo était réellement menacé. Pourtant, ce rendez-vous incontournable (plus tant que ça finalement...) est une vitrine immanquable pour toute l'industrie du gaming chaque année.Malgré son statut de rassemblement iconique, l'E3 2020 n'aura pas résisté au Covid-19 . Ainsi, selon Bloomberg, l'annulation du salon sera officialisée ce mardi 11 mars à 9h30, heure de Los Angeles (soit 17h30, heure de Paris). L'ESA, l'association en charge de l'organisation de la convention, n'a pas souhaité se prononcer sur cette rumeur relayée par de nombreux médias.Pour éviter l'annulation pure et simple, l'ESA songerait à organiser une sorte d'E3 en ligne. Nous pourrions donc assister à un genre de Nintendo Direct géant avec des présentations vidéo de chaque éditeur. Rappelons que l'E3 2020 devait avoir lieu à Los Angeles du 9 au 11 juin.