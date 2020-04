La pépite indépendante Disco Elysium sortira également sur Switch

Avec une traduction, ce serait pas mal

Source : GamesRadar

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du jeu, rappelons queest un RPG traditionnel qui a marqué bien des joueurs. Le titre s'est forgé une renommée grâce à la qualité de son écriture mais aussi via sa bande originale exceptionnelle et sa direction artistique colorée. Le titre opte pour une vue isométrique et des textes extrêmement complexes viennent ponctuer le récit.Quoi qu'il en soit, dans une interview accordée à un podcast de la BBC, Aleksander Rostov, le directeur artistique du jeu, a déclaré qu'il travaille actuellement sur un portage à destination de la fameuse Nintendo Switch . Pour le moment, aucune date n'a été annoncée.débarquera également sur PS4 et Xbox One cette année.Si ces portages pourraient offrir un second souffle au jeu, espérons tout de même qu'une traduction française sera à l'ordre du jour. En effet,est pour l'instant uniquement jouable en anglais. Ainsi, les joueurs qui ne maîtrisent pas à 100 % la langue de Shakespeare pourraient avoir des difficultés à tout comprendre. Ce serait dommage de passer à côté d'une perle de ce genre à cause de l'absence de localisation.