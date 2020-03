The Outer Worlds sortira le 5 juin sur Switch, accompagné d'un gros patch day one

© Obsidian

Lire aussi :

Microsoft veut faire de The Outer Worlds une nouvelle franchise à succès

Les joueurs ont été entendus

Source : Obsidian

L'arrivée desur Nintendo Switch n'a rien d'un long fleuve tranquille. Il y a quelques semaines de cela, l'éditeur Private Division annonçait que la version vendue en magasin contiendrait uniquement un code de téléchargement. Puis, le coronavirus est venu ajouter son grain de sel en provoquant un report de cette version qui était auparavant attendue pour le 6 mars dernier.Finalement,débarquera le 5 juin 2020 sur Nintendo Switch. Le titre développé par Obsidian sera disponible à la fois sur l'eShop et en physique. Par ailleurs, cette dernière version aura finalement droit à une cartouche et non plus à un simple code. Par contre, un patch day one d'au moins 6 Go sera d'actualité.Cette mise à jour optimisera le gameplay et ajoutera des textures haute résolution. Autant dire que le téléchargement sera presque obligatoire pour jouer dans de bonnes conditions. Reste à voir siparviendra à briller sur la machine hybride de Nintendo malgré les restrictions techniques de cette dernière.