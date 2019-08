Microsoft veut faire de The Outer Worlds une nouvelle franchise à succès

© Private Division

Le poids de la responsabilité

Source : Game Informer via YouTube

Matt Booty, responsable des studios, s'est épanché au cours d'une émission deau sujet de son écurie. L'homme, fort des franchises Xbox, annonce non seulement que de nombreux jeux seront annoncés à l'avenir, mais quepourrait bien devenir une licence phare de la Xbox et de la Scarlett.Pensé ni plus ni moins comme un « ;;»,aura fort à faire pour s'imposer comme une expérience mémorable dans la tête des joueurs et,dans le catalogue de laFPS-RPG solo se déroulant dans la colonie spatiale de Halcyon,n'a pour le moment pas franchement convaincu les personnes qui ont pu s'y essayer.étant les principaux griefs reprochés au nouveau jeu d'Osbidian.Dans tous les cas, les abonnés aun'auront pas à se ruiner pour pouvoir le tester. Comme toutes les exclusivités Microsoft (n'en est pas une à proprement parler, mais Obsidian fait depuis partie des studios Xbox), le jeu sera accessibleaux abonnés du pass, sur Xbox et sur PC.