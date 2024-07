Que vous le vouliez ou non, Spotify vous imposera l'authentification multi-facteur par e-mail

Cette couche de sécurité supplémentaire est évidemment bienvenue, même si son déploiement semble encore très aléatoire. Tous les comptes ne sont pas invités à saisir le moindre code, et à l'heure actuelle, il semblerait qu'aucun réglage ne permette d'activer ou de désactiver cette protection 2FA sur Spotify.

Il n'est pas possible non plus de configurer la fonction 2FA par une application tierce, et Spotify limite cette dernière à l'envoi d'un code par e-mail. À noter que les artistes ont quant à eux droit à davantage d'options concernant la protection 2FA, notamment les applications tierces, ou encore l'envoi d'un SMS en lieu et place d'un e-mail.