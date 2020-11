Plus de 300 000 comptes Spotify ont été hackés à cause de différentes fuites de données

Des chercheurs en cybersécurité de chez VPN Mentor ont découvert qu'une base de données aurait laissé fuiter environ 350 000 comptes Spotify. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement comment les pirates sont parvenus à mettre la main sur les identifiants et les mots de passe contenus dans cette base de données de plus de 70 Go.

Du côté de chez VPN Mentor, on explique : « Nous avons rapidement établi que ce n’était pas une fuite ou un piratage venant de Spotify car cette base de données appartenait à des tiers qui avaient réussi à accumuler illégalement des emails et des mots de passe qui donnaient de vrais accès à ces comptes gratuits et premium ».