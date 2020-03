Epic se lance dans la publication multiplateforme avec le label Epic Games Publishing

Les studios de développement seront les grands gagnants

Remedy Entertainment en première ligne

Source : Epic Games

L'information est tombée aujourd'hui via un communiqué. Nous apprenons l'instauration de l'initiative Epic Games Publishing, une structure dont le but sera des signer des partenariats avec plusieurs studios indépendants à travers le monde. Epic se chargera d'éditer ces productions mais pas uniquement sur PC. En effet, les jeux en question seront multiplateforme, ce qui veut dire qu'ils devraient être également disponibles sur consoles.Au passage, Epic Games souhaite réinventer la relation éditeur/développeur. Les studios qui signent un contrat avec Epic Games Publishing ont droit à une liberté créative totale et conservent les droits de propriété intellectuelle. Mieux encore, les projets pourront être entièrement financés par Epic, ce qui comprend des éléments essentiels comme les salaires des équipes, la localisation, le marketing, les assurances qualité et tout le reste. Enfin, la moitié des bénéfices iront à Epic et l'autre aux développeurs. Du 50/50 en gros !Ce communiqué a également été l'occasion de découvrir les premiers studios qui ont recours à ce label. Ainsi, gen Design (), Playdead () et Remedy Entertainment () ont tous signé avec Epic Games Publishing. Il est important de préciser que les créateurs dene rachètent pas (du moins pas encore) les studios évoqués précédemment. Il s'agit uniquement de partenariats signés pour un ou plusieurs jeux.Dans le cas de Remedy, Sam Lake , le creative director de la firme finlandaise, a précisé que deux projets verront le jour aux côtés d'Epic. Le studio promet un jeu très ambitieux et un autre un peu plus modeste. Impossible d'en savoir plus pour le moment mais Lake déclare avoirMaintenant, il va sans doute falloir patienter plusieurs mois avant de découvrir les premiers jeux estampillés Epic Games Publishing.