Remedy Entertainment (Alan Wake, Control) détaille ses futurs projets

© Remedy Entertainment

L'indépendance, ça fonctionne !

Lire aussi :

Une première présentation de gameplay pour Outriders sur PS5 et Xbox One Series X



Remedy

Malgré le succès commercial en demi-teinte de, tous les voyants sont au vert pour Remedy. L'entreprise a vu son chiffre d'affaire bondir de 57 %, en particulier grâce à son dernier jeu en date. Le studio a également profité d'un beau chèque pour assurer le développement du mode solo du FPS. Enfin, la firme a aussi récupéré les droits d'Alan Wake à Microsoft, ce qui lui permet d'engranger encore plus de bénéfices sur la vente de son jeu.Maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir. Sur son site, Remedy Entertainment s'est exprimé sur ses futurs projets. Tout d'abord, et ce n'est une surprise pour personne, nous apprenons que les extensions desont en plein développement. Nous avons aussi la confirmation que le jeu sera porté sur PS5 et Xbox Series X lorsque les machines seront disponibles.Ensuite, comme nous l'avons précisé plus haut dans cet article, Remedy s'occupe du solo de. Plus intéressant encore, une nouvelle licence entrera en préproduction cette année. Enfin, il y a le projet intituléqui est actuellement jouable en interne. Il s'agit d'un jeu multijoueurs en live service qui proposera des expériences connectées et enrichies sur le long terme.Bref, l'avenir de Remedy s'annonce passionnant !