Le studio Remedy rachète les droits d'Alan Wake à Microsoft

© Remedy Entertainment

La suite ressuscitée ?

Source : Globe News Wire

En 2010,...) sortait un jeu exclusivement sur Xbox 360 nommé. Le joueur y incarnait un écrivain célèbre qui, pour lutter contre le syndrome de la page blanche, se rendait dans la ville reculée de Bright Falls en compagnie de sa femme. Une fois sur place, les événements prenaient une tournure bien sombre et les habitants se transformaient en ombres pourchassant Wake.Malgré son succès commercial et critique,n'a jamais eu droit à une suite. Auparavant, la licence était détenue parmais les choses ont évolué récemment. En effet,. Par la même occasion, le studio a annoncé àavoir engrangé 2,5 millions d'euros de royalties sur le premier semestre 2019. Cette somme provient des ventes enregistrées par les jeux du studio déjà disponibles en magasin.Pour ce qui est d'un hypothétique, Thomas Puha, en charge de la communication pour Remedy, a déclaré à VG247 durant la PAX East que le jeu avait bel et bien été mis en chantier il y a quelques années. Malheureusement,. L'acquisition des droits pourrait être perçue comme une nouvelle tentative de la part des développeurs.En attendant,sur PS4, Xbox One et PC.