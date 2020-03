Epic Games Store : les listes de souhaits sont disponibles

Suivez les jeux que vous aimez

Source : Epic Games

Si l' Epic Games Store fait régulièrement la une avec l'annonce d'exclusivités temporaires ou encore les jeux offerts chaque mois, la boutique du studio à l'origine deest loin d'être parfaite. De nombreux joueurs ont régulièrement souligné l'absence de quelques éléments qui pourraient drastiquement améliorer l'interface et l'expérience de l'utilisateur.C'est dans l'optique d'optimiser la lisibilité de son magasin en ligne qu'Epic vient tout juste de déployer les listes de souhaits. Dès à présent, les joueurs peuvent ajouter des titres à cette liste. Il est donc plus facile de repérer les promotions en vigueur sur les jeux concernés. Pour les y ajouter, il faut bien évidemment se connecter à un compte Epic et sélectionner le bouton «».La fonctionnalité continuera de se développer au fil des semaines. En effet, Epic Games prévoit d'ajouter des filtres, une recherche intelligente ou encore l'envoi de notifications par e-mail. Nous serons donc alertés lorsque le prix d'un jeu changera ou lorsqu'il sera mis en vente (dans le cas d'une précommande).