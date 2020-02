Fortnite détaille son nouveau chapitre sur le thème de l'espionnage

Partez en mission !

Pas de gros chamboulement au programme

Le titre d'Epic Games accueille donc toute une série de nouveautés pour tenir les joueurs occupés jusqu'au mois d'avril.Chose promise, chose due, la mise à jour 12.0 dea été déployée ce jeudi 20 février. Intitulée « Top Secret », ce chapitre inédit opte pour le thème de l'espionnage. Nous pouvions nous en douter puisque le marketing était à base d'empreintes palmaires, de messages cryptés et autres numéros de téléphone à appeler pour obtenir des informations. Une fois encore, Epic Games n'a pas fait les choses à moitié.Le contenu de cette mise à jour a donc été dévoilé via le site officiel du jeu . Le mode créatif introduit un nouveau véhicule marin : le yacht. Ce dernier sert non seulement à se prélasser mais il peut aussi être utilisé en tant que planque secrète. Trois îles totalement inédites font également leur apparition : le Requin, l'Accueil plat à grille et l'Accueil volant. De nombreuses corrections de bugs accompagnent le tout.Passons maintenant au pass de combat qui coûte la bagatelle de 950 V-Bucks. Il permet d'obtenir jusqu'à 1 500 V-Bucks et toute une panoplie de tenues, d'emotes et de revêtements. De nouveaux héros s'invitent aussi à la fête comme Miascoulé, Midas ou encore Maya. Un skin de Deadpool a également été ajouté pour l'occasion.Ajoutons aussi que les activités ne manquent pas dans ce chapitre. De nouveaux endroits peuvent être explorés sur la carte afin d'y découvrir des cachettes secrètes. Des opérations temporaires qui consistent à infiltrer des bases ennemies permettant de déverrouiller une centaine de récompenses comme des tenues pour les styles fantôme et ombre.Nous attendons toujours les détails précis des nouveautés sur le mode Battle royale. Ce chapitre 2 de la saison 2 doit durer jusqu'au 29 avril 2020.