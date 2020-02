Epic Games tease (encore) la prochaine saison de Fortnite de façon cryptique

© Epic Games

Un tour du monde pour patienter

Le numéro de Fortnite Français a été trouvé à PARIS !



Les réseaux sociaux en ébullition

Classifié == Non Censuré

FN.CH02.S02

La saison actuelle deest la plus longue en terme de durée depuis son arrivée à la mi-octobre 2019. Ainsi, les joueurs ont commencé à se demander à quel moment Epic parlerait ouvertement du chapitre 2 de cette seconde saison. En janvier dernier , le studio officialisait l'arrivée de ce contenu inédit pour le 20 février prochain, sans pour autant lever le voile sur ses nouveautés. Nous savons seulement que Fortnite passera au système physique Chaos de l'Unreal Engine Fort heureusement, les choses commencent enfin à bouger. Ainsi,s'est payé des panneaux publicitaires dans les plus grandes villes du monde. Ces visuels placardés un peu partout illustrent des empreintes de mains dorées et d'étranges numéros de téléphone. Ces derniers changent selon le pays dans lequel se trouve la publicité en question.En appelant ces numéros, les joueurs tombent sur des messages préenregistrés qui teasent la prochaine saison. Par exemple, nous pouvons y entendre les phrases suivantes :. Hélas, impossible d'en savoir plus à l'heure actuelle. Des publicités similaires ont été aperçues au Brésil, en Russie, en France (Paris, Marseille) ou encore en Espagne.Sur Twitter, les internautes compilent toutes les trouvailles autour de cette nouvelle saison de. Grâce à un numéro aperçu en Allemagne, des utilisateurs ont récupéré des coordonnées qui renvoient vers une certaine zone de la carte de Fortnite. Pour le moment, rien n'a été trouvé. Enfin, les différents comptes Twitter du jeu ont également posté des messages masqués pour faire monter la hype.Hélas, ces posts ne divulguent pas d'éléments supplémentaires. Seul un message revient souvent :. Bref, nous aurons la réponse à ces interrogations dès le 20 février prochain lors du lancement de cette nouvelle saison de