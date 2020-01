L’iPad Pro fait tourner Fortnite à 120 fps, quatre fois plus que la Switch

Une mise à jour qui démontre la puissance de l'iPad Pro

Source : The Verge

L'iPad Pro est le deuxième appareil à proposer plus de 60 images par seconde. La PS4 et la Xbox One se cantonnent à 60, Android et iOS entre 30 et 60 selon le smartphone, et la Switch seulement 30.Rappelons que cette nouvelle mise à jour ne concerne que l' iPad Pro de 2018, celui équipé de FaceID. Epic Games propose ainsi aux gamers une expérience ultra-fluide, jusqu'ici réservée aux joueurs de PC. Ce n'est d'ailleurs pas la seule nouveauté : l'iPad Pro supporte désormais les boutons des joysticks compatibles iOS 13.Débrider leest une avancée notable pour les utilisateurs. Parallèlement, c'est un argument de poids pour l'iPad Pro. À l'instar des joueurs PC, ceux possédant la tablette d'Apple pourront privilégier la fluidité à la qualité graphique. En cas d'activation du mode 120 fps, le rendu sera en qualité « moyenne » et la résolution diminuera.