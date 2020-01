Fortnite : un chiffre d'affaires en baisse en 2019, mais le jeu reste très puissant

Fortnite arrive à maturation

Lire aussi :

Steam présente sa liste des meilleures ventes et des jeux les plus joués en 2019



Moins de joueurs que LOL, mais plus de revenus

Source : Variety

Passer derrière 2018 était un véritable défi pour les équipes d'Epic Games. Cette année-là,avait engrangé 2,4 milliards de dollars de revenus, un impressionnant record qui a fait duun mastodonte du genre. Le cabinet d'études SuperData a dévoilé les résultats 2019 du jeu, relayés par nos confrères de Variety.En 2019,a enregistré 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Certes, ce résultat représente une baisse de 25 % par rapport à celui de l'année précédente, mais il fut le jeu le plus rentable de l'année 2019, dans un marché des jeux numériques qui a généré quelque 109,4 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à 2018.Malgré ce chiffre d'affaires en baisse,reste un taulier des jeux numériques, que ce soit en termes d'audience ou de revenus. Le titre devance, le multijoueurs développé par le studio sud-coréen Nexon, d'environ 200 millions de dollars. Surtout, cette baisse maîtrisée des revenus sur l'année fait oublier la chute spectaculaire du mois de septembre (-43 %).Après l'explosion en 2018,semble avoir atteint une certaine maturité, et n'a pas vu non plus ses revenus s'écrouler. Le jeu demeure très fourni - et de façon régulière - en contenus et en partenariats. Cette année, le jeu d'Epic Games a lancé des opérations en mettant en scène John Wick, les Avengers ou même certains personnages de l'univers Star Wars , en marge de la sortie du jeu vidéoa également ouvert son chapitre 2 le 15 octobre, au terme d'un gigantesque buzz sur les réseaux sociaux , qui a laissé de marbre des millions de joueurs plusieurs jours durant.Si dans l'ensemble,accueille moins de joueurs que, il lui grille la politesse en générant davantage de revenus que le jeu de Riot Games.