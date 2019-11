Un skin Stormtrooper débarque sur Fortnite à l'occasion de la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order

Un apéritif avant le plat principal ?

Ce crossover entre les deux licences a pour but de célébrer la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order ce vendredi 15 novembre. Ainsi, les joueurs du Battle Royale pourront s'emparer d'un élément tiré de la franchise créée par George Lucas. Malheureusement, le contenu n'est pas bien copieux et tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne.En effet, ce partenariat entre les deux marques permettra aux joueurs Fortnite d'obtenir un skin Stormtrooper dans la boutique du jeu. Cet élément purement cosmétique peut être acheté contre 1500 V-Bucks (soit la monnaie de Fortnite). Les utilisateurs qui se sont procurés Star Wars Jedi: Fallen Order sur l'Epic Games Store y auront accès gratuitement.De plus, les joueurs peuvent apercevoir in-game le vaisseau Star Destroyer dans le ciel. Ainsi, le partenariat pourrait prendre de l'importance dans les semaines qui viennent. Fortnite pourrait aussi célébrer à sa manière la sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker programmée au 18 décembre.