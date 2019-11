LIVE : on découvre Star Wars Jedi : Fallen Order en direct ce midi

Jedi Soul

Ce nouvel opus suivra les aventures d'un jeune Padawan, rescapé de l'ordre 66 (visant à tuer tous les Jedi, considérés comme des traîtres par l'empire), à travers la galaxie. Cette nouvelle aventure se déroule entre Star Wars, épisode III : La revanche des Sith et le spin off Rogue One : A Star Wars Story, avant l'épisode IV (le premier de la trilogie originale).Il s'agit d'un jeu purement solo, et l'équipe en charge de son développement est constitué de vétérans ayant déjà œuvré sur des titres comme Tomb Raider, Uncharted, ou Metal Gear Solid, que du bon !Retrouvez-nous en live sur Twitch à partir de 12h30 pour la découverte du début du jeu sur la version PC.