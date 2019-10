Fortnite avalé par un trou noir... en pause avant un nouveau chapitre ?

Fin de la saison 10

Quel avenir pour Fortnite ?

Source : The Verge

Que nous prépare encore Epic Games ? Depuis le 13 octobre 2019 à 20h00, il est devenu impossible de jouer àsur quelque plateforme que ce soit. Il semble que le jeu va avoir droit à une mise à jour majeure.Dimanche 13 octobre, on assistait à la fin de la saison 10. Pour l'occasion, les développeurs avaient prévu un événement permettant de voir en direct le décollage de la fusée ajoutée au titre il y a seulement quelques jours. Près de six millions d'utilisateurs l'ont suivi sur Twitch et YouTube. Mais après un show pyrotechnique, tout le monde a été expulsé de la carte et il n'est depuis plus possible de jouer.Il semble qu'un trou noir a aspiré tout le contenu du jeu. Epic, à qui on ne peut pas reprocher son sens du spectacle, a même supprimé tous les tweets de son compte officiel, comme s'ils avaient eux aussi été engloutis par le phénomène. Il n'y reste plus qu'un message : un lien menant vers une vidéo live sur laquelle on ne voit rien de plus que l'espace et le supposé trou noir. Idem sur le site web officiel de, qui renvoie uniquement vers cette vidéo.Alors que certains détracteurs du jeu espèrent assister à sa fin, cette hypothèse est très probablement fausse. On peut plutôt miser sur une très importante mise à jour du jeu. Mais Epic Games jouant à fond la carte du suspense, nous n'avons aucune information quant aux changements qui vont être opérés, alors qu'on attendait simplement une saison 11, dans la lignée de ce qui se faisait jusqu'à présent.On peut imaginer qu'une nouvelle carte va être introduite. Depuis les débuts de, les joueurs évoluent sur une unique map. Si elle a été, certes, chamboulée régulièrement au gré des updates, on commence à bien connaître l'île du titre. Alors qu' Apex Legends vient de bénéficier d'une nouvelle carte et queen propose plusieurs, il est sûrement temps quese mette à la page à ce niveau. On en saura certainement plus dans les heures qui viennent.