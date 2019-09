Apex Legends : nouvelle saison, nouveau trailer et nouvelle carte, entre glace et roche en fusion

Bienvenue au Bord du Monde

Apex Legends se relance

Respawn Entertainment nous donne rendez-vous le 1er octobre 2019 pour le lancement de la troisième saison d' Apex Legends . Intitulée « Fusion », elle arrive avec une nouvelle carte, un personnage inédit et une nouvelle arme.Principale nouveauté apportée par cette saison 3, une toute nouvelle map. Là oùmise sur la même carte qui subit régulièrement des changements environnementaux,propose donc un peu plus de six mois après son lancement un nouvel emplacement de champ de bataille. C'est d'ailleurs celui-ci qui donne son nom, Fusion, à cette troisième saison : on y trouve de vastes étendues de glace, mais aussi des torrents de lave. Et ces derniers ne sont pas seulement là pour faire joli, il va falloir adapter son gameplay à leur présence pour espérer finir Top 1.Nous allons également faire connaissance avec Crypto, le onzième personnage jouable d'. Il est équipé d'un fusil à charge, présenté comme une arme énergétique à tir concentré, qui risque de faire de sérieux dégâts. Mais le rôle de cette Légende est avant tout tactique. Son drone de surveillance (durée de 40 secondes et portée de 200 mètres) permet d'anticiper les mouvements de l'ennemi et de le surprendre. Un atout indéniable pour une équipe.Avec cette troisième saison, Respawn cherche à insuffler un nouveau souffle à son Battle Royale. L'espoir était grand à sa sortie, lui qui battait des records d'audience sur Twitch et qui atteignait 50 millions de joueurs en moins d'un mois . Finalement, le manque de mises à jour et la cadence infernale imposée par Epic Games avecauront eu raison du jeu, qui a peu à peu été abandonné , même s'il conserve une solide base de joueurs.Avec une carte ambitieuse et un personnage qui semble intéressant dans un titre où la coopération et le travail d'équipe sont primordiaux,devrait parvenir à faire revenir une partie des joueurs qui étaient partis. On espère par contre que cette fois, le Pass de combat sera plus intéressant que lors des saisons précédentes.