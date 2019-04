Apex Legends : EA cesse de payer les streamers, les diffusions baissent de 75% sur Twitch

Apex Legends : un succès fulgurant, pour une chute amorcée ?

Sur Twitch, les diffusions restent stables pour Fortnite

Lancé sans crier gare en début d'année, le FPS de Respawn Entertainment (fondé par Vince Zampella, ancien co-dirigeant et co-fondateur d'Infinity Ward), profitait d'un effort marketing singulier de la part d'. Plutôt que de s'engager dans une campagne publicitaire classique, l'éditeur américain optait plutôt pour une méthode simple, mais hautement pertinente sur un jeu exclusivement multijoueurs : payer des streamers connus pour qu'ils jouent àsur Twitch.Une stratégie dispendieuse, mais efficace : EA est ainsi parvenu à enclencher l'effet boule de neige qui devait déferler sur Twitch. Avec 40 millions d'heures de jeu streamées au cours de sa première semaine sur le marché, Apex Legends s'imposait déjà comme unsur la plateforme de diffusion d'Amazon. Un succès confirmé par la masse de joueurs uniques actifs sur le titre : 25 millions en février, 50 millions le mois suivant . Seulement voilà... EA a mis fin aux paiements et les streamers ont fini par aller voir ailleurs., qui a tenu bon face aux assauts d'Apex Legends , retrouve ainsi ses streamers star. Le titre de Respawn en fait pour sa part les frais, note TechPowerUp , avec une popularité en large décrue sur Twitch.Sur le graphique partagé par le site spécialisé, les courbes ne mentent pas : Apex Legends est passé de plus de 40 millions d'heures de jeu streamées courant février àsur la seconde semaine de mars. Soit une baisse de 75 % sur une période d'un mois. Fortnite, de son côté, profite de diffusions stables. Ces dernières, qui s'élevaient à 19 millions d'heures streamées courant février, ontfin février et s'y sont maintenues tout au long du mois de mars. Preuve s'il en fallait que le Battle Royale d'Epic Games a encore du répondant.La balle est désormais dans le camp d'EA et de Respawn, qui pourraient toutefois revenir dans la course au travers d'updates majeures ou de nouveaux contenus